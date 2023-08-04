Природоохранная прокуратура выявила нарушения при производстве работ в Черняевском лесу

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"Установлено, что заказчиком МКУ «Пермское городское лесничество» не обеспечивался надлежащий контроль за проведением подрядной организации соответствующих работ, вследствие чего были допущены повреждения корневой системы деревьев, а также складирование мусора в границах ООПТ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
По итогам проверки природоохранным прокурором директору городского лесничества внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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