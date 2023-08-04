В Перми подведены итоги конкурса на лучшее содержание защитных сооружений

В Пермском управлении гражданской защиты рассказали, что смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений проводился с 10 июня по 20 июля. Комиссия оценивала качество элементов систем жизнеобеспечения, строительных конструкций, фильтровентиляционное оборудование и другие показатели.Убежища были разделены на группы вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и более 600 человек. Лидером в группе убежище вместимостью до 150 человек стал филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». Среди убежищ от 150 до 600 человек первое место заняло Пермское городское управление гражданской защиты. Пермский завод «Машиностроитель» стал лидером по содержанию убежища вместимостью более 600 человек.Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений в Перми проводится в Перми ежегодно в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений и обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации.