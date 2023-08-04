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В Перми подведены итоги конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
Убежища были разделены на группы вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и более 600 человек. Лидером в группе убежище вместимостью до 150 человек стал филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». Среди убежищ от 150 до 600 человек первое место заняло Пермское городское управление гражданской защиты. Пермский завод «Машиностроитель» стал лидером по содержанию убежища вместимостью более 600 человек.
Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений в Перми проводится в Перми ежегодно в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений и обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации.
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