Школьники из Донбасса дегустировали коми-пермяцкие пирожки с пистиками

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Программа "Университетские смены" реализуется на базе ПГГПУ, в ходе второго этапа в Пермь прибыло почти 100 школьников из ДНР и Белгородской области. Участники будут знакомиться с культурой и традициями Пермского края в течение 11 дней: они пройдут различные тренинги, послушают лекции, посетят экскурсии, примут участие в творческих мастер-классах.
Анна Сокальская, руководитель программы смены: "Каждый день тематический: сегодня ребята знакомятся с нашим городом, завтра они знакомятся с университетом. В ближайшие дни они также смогут посетить музеи, которые есть в нашем городе, предстоит поездка в Кунгур. У них насыщенная образовательная программа, также культурная и спортивная — и весёлые старты, и легкоатлетический забег у нас будет на стадионе "Динамо", обязательно прокатятся по нашей реке на теплоходе".
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