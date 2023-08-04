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5 августа Пермский зоопарк отпразднует 90-летие →

В выходные пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»

Фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+) пройдет 5 и 6 августа, традиционно на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка».Как рассказали организаторы, на ристалище – главной площадке фестиваля – пройдут поединки турнира ParmaChallenge в номинациях 1х1 – этапы кубка «Донжон». Это всемирно известное состязание лучших бойцов исторического средневекового боя. Бойцы могут использовать в состязаниях различные виды оружия – мечи, топоры, алебарды, фальшионы, ударные щиты. Приедут участники из разных городов России: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Екатеринбург, Архангельск, Новосибирск, Ставрополь, Киров и другие.Гостями фестиваля в этом году будет не только шутовской Рейнеке-театр из Санкт-Петербурга, но и актеры исторического театра «Мистерион». Коллектив придерживается традиций европейских средневековых театров, в которых актерами часто были маленькие люди. Сопровождать работу фестивальных площадок будет музыкальный коллектив «Алкантар» из Москвы, участники которого изучают и воссоздают европейскую музыку периода с I по XVII век.«Интерактивные площадки фестиваля дадут возможность гостям «Хохловки» прикоснуться к истории Средневековья. Атмосфера средневековых походов будет воссоздана в историческом походном лагере, а на мастер-классах все желающие смогут изучить азы ремесел. Юные гости фестиваля смогут принять участие в детском турнире по фехтованию, поиграть в народные игры, послушать солдатские сказки, смастерить из подручных материалов мечи и щиты», – сообщили в оргкомитете.Билеты можно купить заранее на сайте музея или в дни фестиваля в музее «Хохловка». Действует Пушкинская карта. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.

Опубликовано: 04.08.2023 в 12:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми планируют расширить практику мобильного озеленения

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