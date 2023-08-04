В Перми планируют расширить практику мобильного озеленения

Мобильное озеленение ждет центр Перми. Это когда кусты или деревья растут не в земле, а в специальных кадках. Их можно переставлять куда угодно и убирать на зиму, чтобы не мешали снегоуборщикам. Ощущения свежести в центре города придаёт мобильное озеленение - туи, ели, рябины и берёзки в кадках. 27 таких в сквере перед гостиницей «Урал» появилась весной. Сейчас в муниципальном питомнике «Хмели» готовят крупную партию из 80 туй. В полноценные деревца саженцы превратятся года через 3-4. А те, что украшают Пермь сегодня, на зимовку вернутся в муниципальный питомник - под особый присмотр и укрывной материал.Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми: "Много обращений, просят посадить на разных улицах деревья. Мы сейчас собираем все заявки. Делаем обходы и планируем осенние посадки. Где не сможем посадить полноценные деревья, там будем планировать мобильное озеленение".Внимания, кстати, достойны, и кадки. Они выполнены из переработанного пластика, собранного пермяками в специальные контейнеры на площадках для мусора.На стратегических транспортных или заасфальтированных улицах в центре Перми с клумбами особо не разгуляешься. Мобильное озеленение в этом случае - удобная альтернатива. И практику эту в ближайшие годы в Перми планируют расширять.