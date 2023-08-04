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В Перми планируют расширить практику мобильного озеленения
Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми: "Много обращений, просят посадить на разных улицах деревья. Мы сейчас собираем все заявки. Делаем обходы и планируем осенние посадки. Где не сможем посадить полноценные деревья, там будем планировать мобильное озеленение".
Внимания, кстати, достойны, и кадки. Они выполнены из переработанного пластика, собранного пермяками в специальные контейнеры на площадках для мусора.
На стратегических транспортных или заасфальтированных улицах в центре Перми с клумбами особо не разгуляешься. Мобильное озеленение в этом случае - удобная альтернатива. И практику эту в ближайшие годы в Перми планируют расширять.
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