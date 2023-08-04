← В выходные пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
Школьники из Донбасса дегустировали коми-пермяцкие пирожки с пистиками →
5 августа Пермский зоопарк отпразднует 90-летие
На сцене в 14.10 пройдет награждение победителей творческого конкурса «Мой любимый зоопарк». После чего все желающие смогут поучаствовать в игре «Счастливый час» и получить призы и подарки от партнеров.
В 15.00 состоится развлекательное шоу. Юных посетителей ожидает выступление артистов развлекательной компании Лунеговых, конкурсы, подарки, активные игры и огромный надувной жираф. Завершится программа пенной дискотекой в 17.00.
В течение всего дня в зоопарке будут проходить показательные кормления животных. В 11.00 состоятся показательные кормления пятнистых оленей и пони, в 12.00- показательные кормления выдр, а сразу следом за ними в 12.15 праздничный обед получат капибары. В 13.00 любимцы посетителей - белые медведи Милка и Серику устроят подводную рыбалку. В 14.00 пройдут показательные кормления попугаев Ара. В 14.45 праздничными тортами из разрешенных ингредиентов полакомятся кошачьи - тигр, львы, пума, рыси. В 16.00 состоятся праздничные показательные кормления приматов (макаки, лемуры, колобусы, лангуры, мартыщки бразза), а в 16.15 - показательные кормления мелких попугаев.
Участие во всех мероприятиях осуществляется по входному билету.
История создания зоопарка началась с 1922 года с живого уголка при Пермском областном краеведческом музее. С 1 августа 1933 года Пермский зоопарк существует как самостоятельная организация. Сегодня в коллекции зоопарка более 3000 особей, 299 видов животных, 182 из которых занесены в красные книги. Зоопарк участвует в научной деятельности и природоохранных программах по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В выходные пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
В Перми планируют расширить практику мобильного озеленения
Портал kazachestvo.ru взял интервью у первого казака-добровольца - Героя России
В супермаркете сантехники «33 метра» пополнение ассортимента
В Перми выбирали лучшего строителя края
"Всё было в крови!" Подробности стычки между двумя подвыпившими компаниями
С 7:00 до 10:00 движение на подъезде к Коммунальному мосту не будут ограничивать
Ильин день отметили в деревне Порошево
МАК приступил к расследованию крушения гидросамолета, в котором погиб пермяк
В окрестностях села Кын обнаружили лужу нефтепродуктов
Добавить комментарий: