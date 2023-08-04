5 августа Пермский зоопарк отпразднует 90-летие

5 августа в Пермском зоопарке пройдет празднование 90-летия учреждения. Посетителей ожидает развлекательная программа, образовательные экскурсии, интерактивы, показательные кормления животных, мастер-классы и пенная дискотека (0+).Праздничная программа начнется с 11.00 увлекательным мероприятием «Зоопарк на ладошке», где посетители смогут познакомиться с животными, размер которых не больше ладони. В 12.00 пройдет мастерская по созданию фигурок капибар, а в 13.00 маленькие посетители смогут смастерить «Ловец снов». Продолжится день в 13.00 выступлением саксофониста у фонтана. В 14.00 там же состоится сбор желающих посетить бесплатную тематическую экскурсию «История зоопарка». В это же время по зоопарку продефилируют модели в стилизованных костюмах.На сцене в 14.10 пройдет награждение победителей творческого конкурса «Мой любимый зоопарк». После чего все желающие смогут поучаствовать в игре «Счастливый час» и получить призы и подарки от партнеров.В 15.00 состоится развлекательное шоу. Юных посетителей ожидает выступление артистов развлекательной компании Лунеговых, конкурсы, подарки, активные игры и огромный надувной жираф. Завершится программа пенной дискотекой в 17.00.В течение всего дня в зоопарке будут проходить показательные кормления животных. В 11.00 состоятся показательные кормления пятнистых оленей и пони, в 12.00- показательные кормления выдр, а сразу следом за ними в 12.15 праздничный обед получат капибары. В 13.00 любимцы посетителей - белые медведи Милка и Серику устроят подводную рыбалку. В 14.00 пройдут показательные кормления попугаев Ара. В 14.45 праздничными тортами из разрешенных ингредиентов полакомятся кошачьи - тигр, львы, пума, рыси. В 16.00 состоятся праздничные показательные кормления приматов (макаки, лемуры, колобусы, лангуры, мартыщки бразза), а в 16.15 - показательные кормления мелких попугаев.Участие во всех мероприятиях осуществляется по входному билету.История создания зоопарка началась с 1922 года с живого уголка при Пермском областном краеведческом музее. С 1 августа 1933 года Пермский зоопарк существует как самостоятельная организация. Сегодня в коллекции зоопарка более 3000 особей, 299 видов животных, 182 из которых занесены в красные книги. Зоопарк участвует в научной деятельности и природоохранных программах по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных.