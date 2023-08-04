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В Перми выбирали лучшего строителя края
Михаил Шубенцев, эксперт: "Задание непростое – им нужно самим предусмотреть порядовку, подобрать размеры кирпича".
На первом региональном конкурсе профмастерства среди строителей «Настрой» порядка 30 специалистов в четырех номинациях. Вот площадка сварщиков. Участник Айрат Зубайдуллин меньше года в отрасли, но не уступает своим конкурентам.
Айрат Зубайдуллин, сварщик: "Задания несложные, главное выдержать все нормативы, размеры и качество сварки".
А это уже штукатуры. Участвуют как мужчины, так и женщины. Татьяна Тарасова из Краснокамска отделочными работами занимается больше 15 лет. За результат работы не переживает.
Татьяна Тарасова, штукатурщик: "Надо поставить маяки и выровнять стенки по маякам и заглянцевать. Плоскость будут смотреть, как она ровно стоит".
Решение провести конкурс среди профессионалов отрасли принято в Министерстве строительства Пермского края. Помимо соревнований, это еще и место для обмена опытом и развития.
На площадке монтажников конкурсантам необходимо смонтировать конструкцию из металлопрофиля. Время выполнения — три часа.
Сами состязания проходят на реальной строительной площадке – территории новой краевой инфекционной больницы. Её возведение уже на завершающей стадии.
Артем Габдрахманов, министр строительства Пермского края: "Строительный комплекс Пермского края переживает бурный рост. Строительные кадры - это тот источник прогресса, который мы сейчас пытаемся восполнять путем привлечения внимания к профессии".
Результаты конкурса жюри объявит накануне профессионального праздника строителей – на церемонии награждения 9 августа в Пермской филармонии.
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