В Перми выбирали лучшего строителя края среди каменщиков, штукатуров, сварщиков и мастеров по каркасным конструкциям. Конкурс впервые провел региональный Минстрой, а проводилось все на площадке небезызвестной новой инфекционной больницы.Участник регионального конкурса профмастерства каменщик Александр Ведерников строит стену дома. Материал качественный — керамический кирпич в трех цветах. Особое внимание — ровной кладке и скорости работы, говорят эксперты.Михаил Шубенцев, эксперт: "Задание непростое – им нужно самим предусмотреть порядовку, подобрать размеры кирпича".На первом региональном конкурсе профмастерства среди строителей «Настрой» порядка 30 специалистов в четырех номинациях. Вот площадка сварщиков. Участник Айрат Зубайдуллин меньше года в отрасли, но не уступает своим конкурентам.Айрат Зубайдуллин, сварщик: "Задания несложные, главное выдержать все нормативы, размеры и качество сварки".А это уже штукатуры. Участвуют как мужчины, так и женщины. Татьяна Тарасова из Краснокамска отделочными работами занимается больше 15 лет. За результат работы не переживает.Татьяна Тарасова, штукатурщик: "Надо поставить маяки и выровнять стенки по маякам и заглянцевать. Плоскость будут смотреть, как она ровно стоит".Решение провести конкурс среди профессионалов отрасли принято в Министерстве строительства Пермского края. Помимо соревнований, это еще и место для обмена опытом и развития.На площадке монтажников конкурсантам необходимо смонтировать конструкцию из металлопрофиля. Время выполнения — три часа.Сами состязания проходят на реальной строительной площадке – территории новой краевой инфекционной больницы. Её возведение уже на завершающей стадии.Артем Габдрахманов, министр строительства Пермского края: "Строительный комплекс Пермского края переживает бурный рост. Строительные кадры - это тот источник прогресса, который мы сейчас пытаемся восполнять путем привлечения внимания к профессии".Результаты конкурса жюри объявит накануне профессионального праздника строителей – на церемонии награждения 9 августа в Пермской филармонии.