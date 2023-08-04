В супермаркете сантехники «33 метра» пополнение ассортимента

Душевые системы с термостатом завезли в Пермь. С такой не получится, что вместо горячей воды внезапно пошла холодная, и вы с мылом на глазах судорожно пытаетесь отыскать ручку смесителя.В поисках новой душевой системы Галина Авдеева отправилась в уже знакомый магазин. Говорит, нравится, что ассортимент большой и консультанты без внимания не оставляют.Галина Авдеева: "Меня устраивает, что я не остаюсь без внимания. Я постоянный покупатель этого магазина. Я уже знаю, что я пришла и найду то, что мне нужно".Плюсов у новинки от немецкой фирмы GAPPO немало, говорят продавцы. В первую очередь, это термостат для регулировки температуры воды и гарантия в 5 лет."Вы температуру одну настроили воды - и перебои вам не страшны. Всегда будет такой температуры. Золотая середина - 38 градусов".В супермаркете сантехники «33 метра» новый завоз. В обновленном ассортименте есть ходовые, уже зарекомендовавшие себя позиции и новинки. Например, среди мебели для ванной комнаты.Из новинок здесь представлены тумбы от российского производителя из натурального материала, который влагостойкий, а значит, не разбухнет. Из удобств здесь сделаны доводчики.Пополнился и ряд душевых кабин. Одна из таких «Тана» со стеклами повышенной прочности, антиизвестковым покрытием и импортной фурнитурой. Низкий поддон из литьевого акрила выдержит до 600 килограммов.Алексей Ботов, продавец-консультант: "В комплекте идет тропический душ металлический, с ним ничего никогда не произойдет. Есть вытяжки, лейка, чтобы можно было что-то сполоснуть".Пополнение ассортимента есть и в других позициях. Узнать, на какой товар проходит акция, можно по специальным ценникам.Лариса Колпакова, представитель магазина «33 метра»: "У нас постоянно проходят акции. Сейчас в акции участвуют душевые кабины, смесители, водонагреватели. В связи с увеличением продаж мы приглашаем на работу продавцов-консультантов и кладовщиков, грузчиков. Зарплата от 60 тысяч".Тем временем, Галина присмотрела и мебель для ванной комнаты. Осталось посоветоваться с семьей и выбрать подходящий вариант.