"Всё было в крови!" Подробности стычки между двумя подвыпившими компаниями

Пять человек попали в больницу в результате массовой драки в одном из дворов Перми. Кровавая стычка вспыхнула между двумя подвыпившими компаниями. Причем, речь вовсе не о молодежи. Поле боя - перед одним из подъездов многоэтажки на шоссе Космонавтов. Участвуют как мужчины, так и женщины - жёстко, с оскорблениями, в том числе и в адрес жильцов, которые делают замечание с балкона - кому же приятно слушать и видеть такое в три часа ночи. Видео предоставила Наталья - председатель ТСЖ. При свете дня видно - на асфальте затёртые следы кровопролития, накладные ногти.Сцепились две компании, говорит Наталья, и откуда-то с улицы переместились в их неогороженный двор. Настолько громко, что посреди ночи соседи стали звонить ей и в полицию, из-за того что в подъезде происходит нечто страшное.Наталья Наумова, председатель ТСЖ: "Я говорю, что страшное? Авария, говорю, что ли в доме. Они говорят, нет, по подъезду ходят четыре человека, две женщины и два мужчины. В смысле ходят? Стучатся и ломятся во все двери".В подъезде тоже была кровь, говорят люди - её вытерли, где-то закрасили пятна. Те, к кому ломились в квартиру, до сих пор под впечатлением - признаются, что страху натерпеться пришлось: "В шоке мы все были, моя соседка и я в шоке от этого происшествия!"По словам местных жителей, общее количество людей, которые выясняли отношения - не меньше десяти. Якобы кто-то пытался скрыться в одной из квартир в подъезде, особой ясности пока нет.Получается, что всё происходило на улице, в подъезде, потом снова на улице, и вот то, что происходило здесь, около подъезда всё время фиксировала камера домофона. То самое видео, которое затем появилось в сети.Тем, кто и что не поделил, вплоть до рукоприкладства, будут заниматься полицейские. На место происшествия выезжали группы - следственно-оперативная и немедленного реагирования.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Предварительно установлено, что между двумя компаниями на почве неприязни произошла ссора, которая переросла в драку. Личности нескольких участников конфликта установлены".По информации от Минздрава, в больницу в итоге доставили пять человек, трёх женщин и двух мужчин - четыре пациента от госпитализации отказались, на лечение оставили одного из мужчин.История повторяется, говорит Наталья - прошлым летом она сама стала жертвой рукоприкладства у своего же подъезда, когда сделала замечание выпивающим незнакомцам.