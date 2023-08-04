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"Всё было в крови!" Подробности стычки между двумя подвыпившими компаниями
Сцепились две компании, говорит Наталья, и откуда-то с улицы переместились в их неогороженный двор. Настолько громко, что посреди ночи соседи стали звонить ей и в полицию, из-за того что в подъезде происходит нечто страшное.
Наталья Наумова, председатель ТСЖ: "Я говорю, что страшное? Авария, говорю, что ли в доме. Они говорят, нет, по подъезду ходят четыре человека, две женщины и два мужчины. В смысле ходят? Стучатся и ломятся во все двери".
В подъезде тоже была кровь, говорят люди - её вытерли, где-то закрасили пятна. Те, к кому ломились в квартиру, до сих пор под впечатлением - признаются, что страху натерпеться пришлось: "В шоке мы все были, моя соседка и я в шоке от этого происшествия!"
По словам местных жителей, общее количество людей, которые выясняли отношения - не меньше десяти. Якобы кто-то пытался скрыться в одной из квартир в подъезде, особой ясности пока нет.
Получается, что всё происходило на улице, в подъезде, потом снова на улице, и вот то, что происходило здесь, около подъезда всё время фиксировала камера домофона. То самое видео, которое затем появилось в сети.
Тем, кто и что не поделил, вплоть до рукоприкладства, будут заниматься полицейские. На место происшествия выезжали группы - следственно-оперативная и немедленного реагирования.
Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Предварительно установлено, что между двумя компаниями на почве неприязни произошла ссора, которая переросла в драку. Личности нескольких участников конфликта установлены".
По информации от Минздрава, в больницу в итоге доставили пять человек, трёх женщин и двух мужчин - четыре пациента от госпитализации отказались, на лечение оставили одного из мужчин.
История повторяется, говорит Наталья - прошлым летом она сама стала жертвой рукоприкладства у своего же подъезда, когда сделала замечание выпивающим незнакомцам.
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