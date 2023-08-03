← Заявление на получение господдержки на детский отдых можно подать до 30 октября
В аэропорту объяснили причину чёрного дыма
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← Заявление на получение господдержки на детский отдых можно подать до 30 октября
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Заявление на получение господдержки на детский отдых можно подать до 30 октября
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Заявление на получение господдержки на детский отдых можно подать до 30 октября
В Мотовилихе состоялся патриотический концерт
Мошенники пытались похитить деньги у сотрудников ПГНИУ
Работы по возведению дорожек в Черняевском лесу планируется завершить в этом году
В Перми презентовали «Черную книгу»
"Это просто негодяи!" Подробности разгрома на Мысовском кладбище
Вынесен приговор закладчику наркотиков, который пытался заработать на свадьбу
Инициативное бюджетирование и "Комфортный край" - программы, которые работают на благо жителей
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