Заявление на получение господдержки на детский отдых можно подать до 30 октября

В Прикамье родители школьников могут подать заявление на получение господдержки на детский отдых. Поддержка осуществляется адресно, в зависимости от категории семьи ее размер составляет от 30% до 100% расчетной стоимости путевки. Кроме того, установлен повышенный размер поддержки для семей, где один из родителей участвует в СВО. Прием заявлений на господдержку идет до 30 октября. Документы могут подать те, кто по каким-либо причинам не воспользовался господдержкой летом. Заявления принимаются через МФЦ, региональный портал «Услуги и Сервисы Пермского края» или непосредственно в администрации муниципалитета.Всего за лето всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить не менее 250 тыс. школьников края. В консолидированном бюджете на эти цели предусмотрено более 900 млн руб.
В 2023 году в регионе открыто 1 050 лагерей. Сегодня детей в регионе принимают 43 загородных и санаторных лагеря, 17 профильных, более 900 лагерей дневных форм. Работают 4 палаточных лагеря.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Мотовилихе состоялся патриотический концерт
Мошенники пытались похитить деньги у сотрудников ПГНИУ
Работы по возведению дорожек в Черняевском лесу планируется завершить в этом году
В Перми презентовали «Черную книгу»
"Это просто негодяи!" Подробности разгрома на Мысовском кладбище
Вынесен приговор закладчику наркотиков, который пытался заработать на свадьбу
Инициативное бюджетирование и "Комфортный край" - программы, которые работают на благо жителей
В аэропорту установлен первый ракетный двигатель пермского производства
В Перми до 13 августа ограничат проезд транспорта через перекресток улиц 9 Мая и Шахтерская
Вузы Прикамья отмечают рост числа абитуриентов
Добавить комментарий: