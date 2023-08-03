Заявление на получение господдержки на детский отдых можно подать до 30 октября

В Прикамье родители школьников могут подать заявление на получение господдержки на детский отдых. Поддержка осуществляется адресно, в зависимости от категории семьи ее размер составляет от 30% до 100% расчетной стоимости путевки. Кроме того, установлен повышенный размер поддержки для семей, где один из родителей участвует в СВО. Прием заявлений на господдержку идет до 30 октября. Документы могут подать те, кто по каким-либо причинам не воспользовался господдержкой летом. Заявления принимаются через МФЦ, региональный портал «Услуги и Сервисы Пермского края» или непосредственно в администрации муниципалитета.Всего за лето всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить не менее 250 тыс. школьников края. В консолидированном бюджете на эти цели предусмотрено более 900 млн руб.В 2023 году в регионе открыто 1 050 лагерей. Сегодня детей в регионе принимают 43 загородных и санаторных лагеря, 17 профильных, более 900 лагерей дневных форм. Работают 4 палаточных лагеря.