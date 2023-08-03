Возле Речного вокзала начали работу ярмарочные домики

С сегодняшнего дня открылись ярмарочные домики возле Речного вокзала (улица Монастырская, 2, к.1). Здесь жители и гости города смогут приобрести сувенирную продукцию с символикой «Пермь-300», изделия из натуральной кожи «Пермский звериный стиль», изделия из бересты от пермских ремесленников, украшения и сувениры от пермских дизайнеров, украшения из натуральных камней Пермского края, 3D-картины и многослойные раскраски с достопримечательностями Перми и Пермского края, пермские сладости. Режим работы ярмарочных домиков: с 12:00 до 20:00.
Всего в рамках реализации проекта туристического кода центра города установлено 12 ярмарочных домиков. Через неделю, 10 августа, эти торговые места также откроются в Театральном саду и на Соборной площади.
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