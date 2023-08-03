В сквере им. Калачникова в Мотовилихе состоялся патриотический концерт. Акция проходит уже пятый раз, это мероприятие было посвящено Дню ВДВ. На импровизированной сцене выступали ветеранские коллективы, люди танцевали, присутствовала и молодежь.Александр Кукушкин, председатель совета ветеранов Мотовилихинского района г. Перми: «Стало доброй традицией проводить такие вот патриотические концерты, это на самом деле очень важно для того, чтобы напомнить жителям нашего района, мотовилихинцам, о значимости истории нашей родины, о днях воинской славы России. Практически каждый такой праздник мы отмечаем небольшим вечером, небольшим концертом».В акции также приняли участие волонтеры, занимающиеся пошивом амуниции для передовой. Они показали изготовленные тканевые основы для бронежилета и маскировочные халаты.Леана Коновалова, волонтёр: «Волонтеры — это же ведь всё делают простые люди, то есть это женщины, мужчины помогают машинами, они доставляют, они как бы курьерами по городу ездят. Если мне надо что-то со склада забрать, я просто пишу в чат, и обычные люди откликаются».