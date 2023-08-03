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Мошенники пытались похитить деньги у сотрудников ПГНИУ
Надежда Емельянова, начальник пресс-службы управления общественной связи ПГНИУ: «Это не только у нас. Если вы обратитесь к поисковикам — вы увидите, что во многих регионах России такие истории были, более того, преподаватели действительно пострадали, перечисляя деньги. В нашем случае это не так, преподаватели первого на Урале оказались предупреждены вовремя».
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