Работы по возведению дорожек в Черняевском лесу планируется завершить в этом году
Маршрут соединит комплексное место отдыха «Золотые пески» и СК имени Сухарева. Здесь и раньше ходили, но после дождя исключительно в резиновых сапогах. Жители уже оценили, в том числе и деревянные настилы, установленные на переувлажненных участках почвы.
Николай Красилов: "После дождя здесь было болото, и я очень доволен, что тут такую дорожку делают".
Также в лесопарковой зоне активно обустраивают беговые и велосипедные маршруты. Общая их протяженность, включая пешеходные – более 30 километров. Все работы ведутся в рамках реализации проекта «Зелёное кольцо», который является одним из приоритетных проектов губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. То же касается и долины реки Егошихи, включая Егошихинский культурно-мемориальный парк, Данилихи, парка культуры и отдыха «Балатово».
Максим Куликов, директор МКУ «ПермГорЛес»: "В наших городских лесах мы не вырубили ни одного дерева и везде старались минимизировать то воздействие, которое происходит при обустройстве".
Перед тем, как приступить к благоустройству троп – предварительно был частично убран валежник. Мероприятие на территории Черняевского участкового лесничества перманентное.
Вадим Саначёв, лесничий Черняевского участкового лесничества: "Лес у нас живой организм, работа эта у нас постоянная, планомерная, он усыхает, выпадает, ураганные ветра".
Пермь считается самым зелёным городом в стране. Сохранение и развитие зелёного фонда, и обустройство рекреационных пространств – одна из главных задач городских властей. Работы в Черняевском лесу по возведению дорожек планируется завершить в этом году.
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