Работы по возведению дорожек в Черняевском лесу планируется завершить в этом году

Монтаж новых дорожек в Балатовском парке будет завершен в этом году, заверили власти и подрядчик. Дорожка не из желтого кирпича, а из природного камня, но такая же сказочная за счёт зелени вокруг. Арутюн Абешян вместе со своей бригадой с каждым днём наращивает протяженность новой аллеи «Меридиан» в Черняевском лесу на 50-60 метров. Всего надо сделать два километра. Подушка – серьезная. В составе многослойного пирога: грунт, гравий, геотекстиль, песок, цемент. Здесь есть небольшой демонстрационный участок, практически финальная версия такой дорожки, где можно увидеть траву. Её тут посеяли не просто так, а для того, чтобы природный камень не гулял, а корни растений связали всё это воедино.Маршрут соединит комплексное место отдыха «Золотые пески» и СК имени Сухарева. Здесь и раньше ходили, но после дождя исключительно в резиновых сапогах. Жители уже оценили, в том числе и деревянные настилы, установленные на переувлажненных участках почвы.Николай Красилов: "После дождя здесь было болото, и я очень доволен, что тут такую дорожку делают".Также в лесопарковой зоне активно обустраивают беговые и велосипедные маршруты. Общая их протяженность, включая пешеходные – более 30 километров. Все работы ведутся в рамках реализации проекта «Зелёное кольцо», который является одним из приоритетных проектов губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. То же касается и долины реки Егошихи, включая Егошихинский культурно-мемориальный парк, Данилихи, парка культуры и отдыха «Балатово».Максим Куликов, директор МКУ «ПермГорЛес»: "В наших городских лесах мы не вырубили ни одного дерева и везде старались минимизировать то воздействие, которое происходит при обустройстве".Перед тем, как приступить к благоустройству троп – предварительно был частично убран валежник. Мероприятие на территории Черняевского участкового лесничества перманентное.Вадим Саначёв, лесничий Черняевского участкового лесничества: "Лес у нас живой организм, работа эта у нас постоянная, планомерная, он усыхает, выпадает, ураганные ветра".Пермь считается самым зелёным городом в стране. Сохранение и развитие зелёного фонда, и обустройство рекреационных пространств – одна из главных задач городских властей. Работы в Черняевском лесу по возведению дорожек планируется завершить в этом году.