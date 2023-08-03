В Перми презентовали «Черную книгу»

Председатель международного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев презентовал на площадке региональной Общественной палаты «Черную книгу». В издании собраны объективные свидетельства о зверствах неонацистов, которые они устраивали на территориях Донбасса с 2014 года. Международный общественный трибунал по Украине был создан год назад. В его работе принимают участие представители 26 стран.Максим Григорьев, автор книги, член Общественной палаты РФ, председатель международного трибунала: "Это сделано как раз на материалах нашего международного общественного трибунала. С начала СВО мы более 600 человек опросили. Это жертвы преступлений, свидетели преступлений, самые непосредственные. Например, во время военных действий в Мариуполе мы часто опрашивали людей прямо посреди идущих боевых действий".«Черная книга» вышла тиражом в 60 тысяч экземпляров. Издатели надеются, что таким образом еще больше людей на планете узнают правду о том, что происходит на самом деле на Украине в последние 9 лет. Часть тиража также отправлена на передовую. Найти «Черную книгу» можно и в сети интернет.Владимир Алистратов, первый заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "Затронуло до глубины души, потому что реально это большой труд, и труд нужный. Он не столько нужен нас сейчас, хотя нужен, но больше следующим поколениям, чтобы у нас не было такого понятия как «память отшибло». Мы должны помнить эти зверства".