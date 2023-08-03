← "Это просто негодяи!" Подробности разгрома на Мысовском кладбище
Работы по возведению дорожек в Черняевском лесу планируется завершить в этом году →
В Перми презентовали «Черную книгу»
«Черная книга» вышла тиражом в 60 тысяч экземпляров. Издатели надеются, что таким образом еще больше людей на планете узнают правду о том, что происходит на самом деле на Украине в последние 9 лет. Часть тиража также отправлена на передовую. Найти «Черную книгу» можно и в сети интернет.
Владимир Алистратов, первый заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "Затронуло до глубины души, потому что реально это большой труд, и труд нужный. Он не столько нужен нас сейчас, хотя нужен, но больше следующим поколениям, чтобы у нас не было такого понятия как «память отшибло». Мы должны помнить эти зверства".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Это просто негодяи!" Подробности разгрома на Мысовском кладбище
Вынесен приговор закладчику наркотиков, который пытался заработать на свадьбу
Инициативное бюджетирование и "Комфортный край" - программы, которые работают на благо жителей
В аэропорту установлен первый ракетный двигатель пермского производства
В Перми до 13 августа ограничат проезд транспорта через перекресток улиц 9 Мая и Шахтерская
Вузы Прикамья отмечают рост числа абитуриентов
Продолжается прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Лидер Пермского края»
Летний читальный зал завершает работу
В 2024 году в Прикамье будут созданы еще три образовательных кластера
В Прикамье всплеск заболеваемости энтеритом и чумкой среди собак
Добавить комментарий: