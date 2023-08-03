"Это просто негодяи!" Подробности разгрома на Мысовском кладбище

На кладбище в Мысах под Краснокамском неизвестные разгромили более 30 надгробий.Лариса Лобанова: "Вот тут у меня похоронен дядя, вот тут похоронен у двоюродной сестры муж. Крест тоже разломали!"А если пройти ещё чуть дальше, рассказала и показала Лариса, похоронены её родители - памятник у мамы так же разрушен. Политкорректных выражений мало, говорит женщина - после того, что она увидела.Лариса Лобанова: "Вот просто, что вот с этим можно подумать?! Это просто какие-то негодяи всё это вытворили".То, что произошло на кладбище села Мысы Краснокамского округа, у многих вызвало шок - вандалы разгромили надгробия, более тридцати.Вандалы двигались по кладбищу, разрушая то, что попадётся у них на пути. При этом местные жители, которых мы встретили на кладбище, рассказали, что это уже не первый акт вандализма, который здесь происходит.Татьяна Веретенникова: "Было, это сколько лет назад, было. В 2008 году было тоже такое, погром здесь был".Кладбище насчитывает более тысячи захоронений, официально оно закрыто, можно проводить только подзахоронения родственников. И сейчас важно связаться с каждым, могил чьих близких коснулись разрушения.Матвей Жданов, советник главы Краснокамского округа: "Пытаемся связаться с гражданами, могилы родственников которых пострадали, с целью определения стоимости ущерба для дальнейшего возбуждения уже уголовного дела".Все данные о причинённых надгробиям повреждениях пострадавших просят и самостоятельно сообщать в полицию, сами правоохранители на данный момент сообщили, что обращение по данному поводу зафиксировали.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к противоправным действиям".После случившегося негодуют все местные жители - сегодня на кладбище их можно было встретить немало. Люди проверяют могилы родственников, чтобы узнать в каком они состоянии. Кто-то своими силами пытается вернуть памятникам прежний облик, где-то это уже невозможно. И все надеются, что виновных найдут и от ответа им уйти не придётся.