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Вынесен приговор закладчику наркотиков, который пытался заработать на свадьбу
"Оперативники выяснили, что задержанный трудоустроился в интернет-магазин закладчиком, чтобы заработать на собственную свадьбу. По указанию работодателя он съездил в Пермь, где забрал 2 большие партии запрещенных веществ, а на следующий день уже был задержан наркополицейскими. В ходе личного досмотра у фигуранта изъято около 4 граммов мефедрона, которые он также приготовил для сбыта. В его мобильном телефоне находились координаты тайников-закладок, которые обнаружены при помощи служебной собаки и изъяты стражами порядка", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Установлено, что мужчина ранее неоднократно судим, сам является наркопотребителем и нигде не работает. Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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