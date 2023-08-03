Вынесен приговор закладчику наркотиков, который пытался заработать на свадьбу

Краснокамский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. Полицейские задержали мужчину с поличным при оборудовании им тайника с наркотическим веществом в феврале текущего года."Оперативники выяснили, что задержанный трудоустроился в интернет-магазин закладчиком, чтобы заработать на собственную свадьбу. По указанию работодателя он съездил в Пермь, где забрал 2 большие партии запрещенных веществ, а на следующий день уже был задержан наркополицейскими. В ходе личного досмотра у фигуранта изъято около 4 граммов мефедрона, которые он также приготовил для сбыта. В его мобильном телефоне находились координаты тайников-закладок, которые обнаружены при помощи служебной собаки и изъяты стражами порядка", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Установлено, что мужчина ранее неоднократно судим, сам является наркопотребителем и нигде не работает. Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.