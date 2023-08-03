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Инициативное бюджетирование и "Комфортный край" - программы, которые работают на благо жителей
Второй этаж Брюзлинского дома культуры сегодня полностью отдан под детское творчество. Здесь теперь и танцы, и спортивные игры, и летняя площадка с Алиной Алимовой.
Алина Алимова, библиотекарь: "Дети рады, мы тоже, что ходим в такой просторный, чистый, уютный зал".
Здание ДК отремонтировали в рамках программы «Комфортный край». Такого масштабного обновления здесь не видели никогда.
Региональная программа «Комфортный край» начала работать только в этом году, объем финансирования на трехлетку почти 7 миллиардов рублей. Первоначально она включала в себя 4 направления: «Школьный двор», «Наша улица», «Культурная реновация» и «Новый клуб». На следующий год к ним добавятся еще два проекта - «Качественное водоснабжение» и «Школьная остановка». Об этом заявили на заседании регионального правительства.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Почему эти проекты выбраны, потому что именно об этом нам чаще всего говорят жители, и именно на это как раз не хватает внимания, средств муниципалитетов. Мы вместе с муниципалитетами должны этот проект развивать, потому что это вносит комфорт в жизнь наших жителей и в больших городах, и в малых населенных пунктах".
Другой пример реализации самых нужных мечтаний — программа инициативного бюджетирования. Часть средств в проект здесь должны вложить сами инициаторы. И с каждым годом эта идея приобретает все большую популярность, в первую очередь в территориях.
Примеры успешной реализации проектов инициативного бюджетирования можно встретить и в Перми. Так, благодаря проекту ТОС «Попова» появился «театральный променад» у Театра юного зрителя. Скамейки, урны и фонари установили в технике Каслинского литья. Теперь это одна из достопримечательностей.
В этом году по программе уже реализуется 192 проекта. В следующем с учетом роста финансирования количество участников должно еще увеличиться. Уже сейчас определены критерии конкурса на будущий год. И отдельную ставку краевые власти намерены сделать на молодежь.
Светлана Усачева, министр территориального развития Пермского края: "С этого года мы помаем, что мы должны поддерживать и наше молодежное сообщество. Поэтому мы их будет оценивать в отдельной группе и надеюсь, что они примут активное участие в наших проектах".
А пока время грамотно подготовить проект на конкурс будущего года еще есть. Прием заявок традиционно начинается с 1 октября.
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