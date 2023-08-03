В аэропорту установлен первый ракетный двигатель пермского производства

АО «Протон-ПМ» разместило в Международном аэропорту «Пермь» ракетный двигатель РД-214, с которого началась история предприятия. Экспозиция «Пермь – город, где рождаются сердца ракет», приуроченная к 65-летию производства ракетных двигателей и 300-летию краевой столицы, организована в рамках флагманского проекта «Оружие Победы». Двигатель размещён в зале прилета аэропорта и будет выставляться там до конца года.РД-214 изготавливался в Перми с 1958 года по 1965 год. Он предназначался для боевых Р-12 и созданных на их основе ракет-носителей «Космос». Экспозиция в аэропорту рассказывает об истории этого двигателя и роли, которую он сыграл в международной политике, развитии российской ракетно-космической отрасли, промышленности Прикамья и предприятия «Протон-ПМ».