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В аэропорту установлен первый ракетный двигатель пермского производства
РД-214 изготавливался в Перми с 1958 года по 1965 год. Он предназначался для боевых Р-12 и созданных на их основе ракет-носителей «Космос». Экспозиция в аэропорту рассказывает об истории этого двигателя и роли, которую он сыграл в международной политике, развитии российской ракетно-космической отрасли, промышленности Прикамья и предприятия «Протон-ПМ».
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