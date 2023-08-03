Летний читальный зал завершает работу

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Последняя неделя посвящена краеведческим изданиям конца XIX века. Гости смогут увидеть видеопрезентацию об изданиях из фонда редкой книги - произведениях знаменитых пермских краеведов Дмитрия Смышляева, Александра Дмитриева и других. Кроме того, горожанам презентуют несколько изданий из личной библиотеки экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина, которую он передал в социально-экономический отдел краевой библиотеки.
Как отмечают организаторы, «материалы о Перми конца XIX - начала XX века, с которыми можно познакомиться в читальных залах библиотеки, являются ценным источником для исследователей, любителей истории, туристов и любознательных горожан».
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