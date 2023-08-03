Продолжается прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Лидер Пермского края»

До 30 сентября проходит прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Лидер Пермского края». Он учрежден по инициативе главы Прикамья и проводится с 2022 года. Целью конкурса является поддержка тех, кто вносит весомый вклад в достижение позитивных социальных или экономических изменений на территории региона. В этом году к конкурсным номинациям добавились две новые – «Культура» и «Экология». В результате компании, предприятия и организации могут представить свои проекты по 17 отраслевым направлениям.Лучшим в номинациях, определенным экспертами, будут вручаться памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Кроме них победители будут получать возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов. Подробная информация размещена на Сайте губернатора и Правительства Пермского края.