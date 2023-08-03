Продолжается прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Лидер Пермского края»
Лучшим в номинациях, определенным экспертами, будут вручаться памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Кроме них победители будут получать возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов. Подробная информация размещена на Сайте губернатора и Правительства Пермского края.
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