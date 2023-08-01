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В 2024 году в Прикамье будут созданы еще три образовательных кластера

В Пермском крае будут созданы три новых уникальных образовательных кластера. Соответствующие соглашения были подписаны сегодня в присутствии губернатора Дмитрия Махонина. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Пермского медицинского колледжа, Пермского профессионально-педагогического колледжа и Чайковского техникума промышленных технологий уже в следующем году будут созданы полноценные образовательные секторы, каждый со своим направлением. Все три учебных заведения стали победителем федерального конкурса, а это значит, что их ждет значительное обновление материальной базы и появление новых лабораторий.Надежда Тюкалова к.п.н., директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления: "Мы выиграли федеральный проект, и именно по условиям федерального проекта эти 100 миллионов направляются на обновление всей учебно-производственной базы".
В Прикамье на сегодня уже создано пять подобных образовательных кластеров. Более 600 студентов получают современное качественное образование, которое гарантирует интересную и оплачиваемую работу.
По традиции «шефство» над учебными заведениями берут крупные федеральные компании. Накануне соглашение также подписал генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я бы хотел сказать большие слова благодарности всем нашим индустриальным партнерам, в данном случае компании «Россети» за то, что они включились в этот проект. Я думаю, что учебные заведения, которые будут преображаться, будут готовить кадры для наших энергетиков — это для нас очень важно".

Опубликовано: 01.08.2023 в 08:44 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье всплеск заболеваемости энтеритом и чумкой среди собак

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