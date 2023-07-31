В Прикамье всплеск заболеваемости энтеритом и чумкой среди собак

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"Из-за перебоя с вакцинами, из-за сложностей с поставками заболевших стало больше. Вакцинироваться нужно все равно, потому что вакцина может облегчить течение заболевания. То есть если даже животное заболевает, то по крайней мере облегчается само течение", - рассказала ветеринарный врач Анастасия Верхова.
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