В День ВДВ в Перми ограничат движение транспорта

2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Перми традиционно состоится шествие десантников. Для безопасного движения колонны движение транспорта с 10:30 до 13:00 будет временно перекрываться на период прохождения колонны по улице Монастырской на участке от улицы Монастырской, За до улицы Газеты Звезда, а также по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского. Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения колонны.Автомобилисты смогут выбрать для объезда перпендикулярные улицы. Также с 10:30 до 13:00 на время прохождения колонны участников может временно приостанавливаться движение общественного транспорта по указанным улицам.Кроме того, в этот день будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.