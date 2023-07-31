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В День ВДВ в Перми ограничат движение транспорта
Автомобилисты смогут выбрать для объезда перпендикулярные улицы. Также с 10:30 до 13:00 на время прохождения колонны участников может временно приостанавливаться движение общественного транспорта по указанным улицам.
Кроме того, в этот день будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
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