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Пермь впервые принимала Чемпионат России по триатлону
"Это очень важно, что участвуют и профессионалы, и любители. Есть возможность посмотреть на спорт высоких достижений, возможность посмотреть, куда стоит равняться, дети смотрят. Поднимается престиж соревнований - каждый любитель хочет участвовать в соревновании рядом с Чемпионатом России", - считает Наталья Шкурко, президент федерации триатлона Пермского края. Трассы соревнований расположились в центре города - на Каме, набережной и ул. Монастырской.В рамках соревновательной части Чемпионата участникам предстояло преодолеть водную дистанцию – 0,75 км, затем проехать на велосипеде 20 км и в конце – пробежать на скорость 5 км. Среди женщин уже после первого вида в лидеры вышла Валентина Рясова из Волгоградской области. После каждого этапа она лишь увеличивала свое преимущество и в итоге финишировала с большим отрывом от соперниц. В мужской части чемпионата России первым стал Михаил Антипов из Москвы. Ранее он уже побеждал в Перми в рамках Первенства России, которое столица региона принимала в прошлом году.
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