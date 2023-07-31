Площадь лесного пожара под Краснокамском увеличилась до 40 гектаров

Под Краснокамском разгорелся крупный пожар на торфянике. Возгорание было зафиксировано в субботу вечером. Огонь распространился на площади почти в 2 гектара. По сообщению МЧС, на место выехали 9 единиц техники и 22 огнеборца. В воскресенье пожар приблизился к деревне Чёрная и расположенному рядом СНТ. Сюда для защиты домов от огня были направлены еще две машины. Сильный дым был заметен даже в Перми.В настоящее время в Чёрной запах гари не чувствуется, ветер уносит его в сторону, пока опасности для жителей населенных пунктов нет. По последней уточненной информации пожаром охвачено уже более 40 гектаров.Подробности выясняла Мария Белостоцкая.