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Площадь лесного пожара под Краснокамском увеличилась до 40 гектаров
В настоящее время в Чёрной запах гари не чувствуется, ветер уносит его в сторону, пока опасности для жителей населенных пунктов нет. По последней уточненной информации пожаром охвачено уже более 40 гектаров.
Подробности выясняла Мария Белостоцкая.
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