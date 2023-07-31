Автобусные маршруты №40 и 47 перешли на бескондукторную систему оплаты проезда

← Площадь лесного пожара под Краснокамском увеличилась до 40 гектаров
В Перми к новому учебному году проверили больше половины образовательных учреждений →
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← Площадь лесного пожара под Краснокамском увеличилась до 40 гектаров
В Перми к новому учебному году проверили больше половины образовательных учреждений →
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