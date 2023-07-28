В Прикамье лжегазовики обманули 25 пенсионеров

В Перми окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей - мужчины 1993 года рождения и женщины 1978 года рождения. Им предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, предусмотренных пп. «а,в» ч. 3 ст. 158 «Кража» и ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Всего на счету фигурантов 33 эпизода противоправной деятельности.Следствием установлено, что в период с марта 2021 по октябрь 2022 года мужчина и женщина проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования, затем сообщали о необходимости его замены или прочистки системы вентиляции и просили оплату за оказанные услуги. Введенные в заблуждение пенсионеры предавали злоумышленникам требуемую сумму за работу, которая фактически не выполнялась. В некоторых случаях женщина отвлекала хозяев квартиры разговорами, а в это время ее подельник похищал их сбережения. В одном из эпизодов его добычей стал планшетный компьютер.В целях конспирации обвиняемые надевали одежду, схожую с экипировкой сотрудников газовой службы, медицинские маски и перчатки, использовали поддельные удостоверения, а также передвигались на различных арендованных автомобилях."Жертв злоумышленники выбирали путем визуального осмотра домов, останавливаясь на тех, которые были в аварийном состоянии или старой постройки, предполагая, что именно здесь живут одинокие престарелые люди. От рук обвиняемых пострадали 25 пенсионеров в возрасте от 71 до 93 лет, проживающих в Перми и Пермском крае. У некоторых граждан фигуранты выманивали деньги сначала обманным путем, а потом еще и похищали тайно. Общий ущерб от криминальной деятельности составил более 1,7 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовные дела в отношении обвиняемых расследовались отдельно. В ближайшее время они оба будут переданы в суд для рассмотрения по существу.