В воскресенье изменится схема движения автобусных маршрутов №3 и №51
Автобусный маршрут №3 при следовании в сторону станции «Пермь-I» будет совершать разворот по улицам Сибирской, Советской, 25 Октября, Ленина. Таким образом, конечной остановкой маршрута будет «Улица Ленина». Остановки «Сквер им. Решетникова» и «Станция Пермь-I» обслуживаться временно не будут. Кроме того, маршрут №51, в связи с перекрытиями будет укорочен до остановочного пункта «ПНИПУ».
Напомним, также в связи с проведением соревнований с 07:00 до 14:00 30 июля будет временно перекрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:
– Монастырской на участке от улицы Осинской до улицы Монастырской, 2;
– Куйбышева на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;
– Газеты Звезда на участке от улицы Советской до улицы Газеты Звезда, 2а;
– Газеты Звезда на участке от улицы Советской до улицы Ленина;
– Сибирской на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;
– 25 Октября на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;
– Максима Горького на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;
– Советской на участке от улицы Газеты Звезда до Тополевого переулка;
– Петропавловской на участке от Тополевого переулка до улицы Сибирской;
– Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Ленина.
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