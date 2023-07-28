В воскресенье изменится схема движения автобусных маршрутов №3 и №51

30 июля с 07:00 до 14:00 в связи с проведением Чемпионата России по триатлону изменится схема движения автобусных маршрутов, проходящих в районе набережной Камы.Автобусный маршрут №3 при следовании в сторону станции «Пермь-I» будет совершать разворот по улицам Сибирской, Советской, 25 Октября, Ленина. Таким образом, конечной остановкой маршрута будет «Улица Ленина». Остановки «Сквер им. Решетникова» и «Станция Пермь-I» обслуживаться временно не будут. Кроме того, маршрут №51, в связи с перекрытиями будет укорочен до остановочного пункта «ПНИПУ».Напомним, также в связи с проведением соревнований с 07:00 до 14:00 30 июля будет временно перекрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:– Монастырской на участке от улицы Осинской до улицы Монастырской, 2;– Куйбышева на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;– Газеты Звезда на участке от улицы Советской до улицы Газеты Звезда, 2а;– Газеты Звезда на участке от улицы Советской до улицы Ленина;– Сибирской на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;– 25 Октября на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;– Максима Горького на участке от улицы Монастырской до улицы Советской;– Советской на участке от улицы Газеты Звезда до Тополевого переулка;– Петропавловской на участке от Тополевого переулка до улицы Сибирской;– Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Ленина.