← В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкоголя
В Перми еще два автобусных маршрута будут работать без кондукторов →
В Москву отправлена очередная партия зарядных станций для речных электросудов
Антон Патрушев, мастер сборочно-сварочного участка ООО «Пермская судоверфь»: "Станция плавучая, судно к ней подходит, жестко фиксируется и подзаряжается в этот момент, пока люди переходят с борта на станцию".
В Москве запуск нового экологического речного транспорта состоялся в конце июня. Пассажиры уже успели оценить все преимущества и запечатлеть финальный вид остановок. Внутри буфет, санузел, USB-розетки, Wi-Fi.
Также на заводе идёт работа по изготовлению причальных комплексов для этнографического музея «Хохловка», Закамска и Краснокамска. Установка позволит расширить предложение речных круизов. Конструкция универсальная и состоит из модулей, поэтому можно сделать любого размера и под любые нужды, имеются в виду суда маломерные и даже четырехпалубные, типа «Михаила Кутузова».
Начиная с 1931 года на заводе строили гражданские суда, в годы войны – специальные для нужд фронта. В новую эпоху предприятие несколько раз меняло название и владельцев. В 2021-м завод перешел под контроль правительства Прикамья. Сегодня «Пермская судоверфь» – единственное судостроительное предприятие на Урале.
Сергей Багаринов, генеральный директор ООО «Пермская судоверфь»: "Мы отгружаем остановки значительно раньше, нежели должны были их изготовить, это радует, в то же самое время нас ожидает глубокая модернизация всего судозавода".
Всего на «Пермской судоверфи» будет произведено 19 зарядных станций. В планах освоить строительство электросудов. Кстати, побывать на территории завода могут все желающие. В эти выходные тут пройдет музыкальный фестиваль «Причал».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкоголя
Впервые в пермском цирке - шоу «Тигры на земле и в воздухе»
Из Прикамья в ЛНР отправлена партия гуманитарного груза и бронемобилей
В Мотовилихе прошел патриотический концерт
В Кировском районе Перми появилось граффити «Спектакль «Винил»
В Перми торжественно вручили ключи от новой лесопожарной техники
В отношении дома на Комсомольском проспекте, 94 вводится режим повышенной готовности
Пермякам предлагают оценить качество работы общественного транспорта
В селе Лобаново открылась выставка «Прикамский Агрофест – 2023»
В Кировском районе Перми планируется запустить новый автобусный маршрут
Добавить комментарий: