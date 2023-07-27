Из Перми в Москву отправлена очередная партия зарядных станций для речных электросудов. Инновационная плавучая остановка предусмотрена для посадки и высадки пассажиров, а также для подзарядки электрических речных трамваев. Собирают и доводят до ума станции на «Пермской судоверфи» по заказу департамента транспорта Москвы. Очередную партию отгрузили на днях. Сейчас в работе сразу пять штук.Антон Патрушев, мастер сборочно-сварочного участка ООО «Пермская судоверфь»: "Станция плавучая, судно к ней подходит, жестко фиксируется и подзаряжается в этот момент, пока люди переходят с борта на станцию".В Москве запуск нового экологического речного транспорта состоялся в конце июня. Пассажиры уже успели оценить все преимущества и запечатлеть финальный вид остановок. Внутри буфет, санузел, USB-розетки, Wi-Fi.Также на заводе идёт работа по изготовлению причальных комплексов для этнографического музея «Хохловка», Закамска и Краснокамска. Установка позволит расширить предложение речных круизов. Конструкция универсальная и состоит из модулей, поэтому можно сделать любого размера и под любые нужды, имеются в виду суда маломерные и даже четырехпалубные, типа «Михаила Кутузова».Начиная с 1931 года на заводе строили гражданские суда, в годы войны – специальные для нужд фронта. В новую эпоху предприятие несколько раз меняло название и владельцев. В 2021-м завод перешел под контроль правительства Прикамья. Сегодня «Пермская судоверфь» – единственное судостроительное предприятие на Урале.Сергей Багаринов, генеральный директор ООО «Пермская судоверфь»: "Мы отгружаем остановки значительно раньше, нежели должны были их изготовить, это радует, в то же самое время нас ожидает глубокая модернизация всего судозавода".Всего на «Пермской судоверфи» будет произведено 19 зарядных станций. В планах освоить строительство электросудов. Кстати, побывать на территории завода могут все желающие. В эти выходные тут пройдет музыкальный фестиваль «Причал».