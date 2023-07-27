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В Москву отправлена очередная партия зарядных станций для речных электросудов →
В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкоголя
Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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