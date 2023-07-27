← В Москву отправлена очередная партия зарядных станций для речных электросудов
На Бахаревке будут перекрывать движение транспорта по железнодорожному переезду →
В Перми еще два автобусных маршрута будут работать без кондукторов
Оплатить проезд можно по транспортным картам, через QR-код и приложение «Транспортная карта Пермь», банковской картой и наличными. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Москву отправлена очередная партия зарядных станций для речных электросудов
В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкоголя
Впервые в пермском цирке - шоу «Тигры на земле и в воздухе»
Из Прикамья в ЛНР отправлена партия гуманитарного груза и бронемобилей
В Мотовилихе прошел патриотический концерт
В Кировском районе Перми появилось граффити «Спектакль «Винил»
В Перми торжественно вручили ключи от новой лесопожарной техники
В отношении дома на Комсомольском проспекте, 94 вводится режим повышенной готовности
Пермякам предлагают оценить качество работы общественного транспорта
В селе Лобаново открылась выставка «Прикамский Агрофест – 2023»
Добавить комментарий: