Впервые в пермском цирке - шоу «Тигры на земле и в воздухе»

В пермском цирке новая программа - «Тигры на земле и в воздухе» (0+). Название говорит само за себя - полосатые артисты кружат по манежу и поднимаются под купол.Ярослав Запашный, потомственный дрессировщик: "Я исполняю уникальный трюк - поднимаюсь на высоту более 8 метров, с тигром Громом. На планете Земля, Земля вращается. Мы с тигром идём. Номер символизирует дружбу человека и хищного животного".В новой программе Московского цирка собраны лучшие жанры циркового искусства: воздушные гимнасты, жонглёр на скутере, высшая школа верховой езды. Забавные сценки с дрессированными обезьянами, искромётные шутки клоуна - в каждом номере уникальная свето- и музыкальная композиция.Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "В каждом номере каждый может для себя найти что-то интересное: и романтика есть, и очень сложные трюки - яркие, интересные, поэтому, мне кажется, всем стоит идти в цирк в ближайшее время".Многодетным семьям, инвалидам и другим социальным группам администрация предоставляет билеты по льготным ценам. Посетить представление «Тигры на земле и в воздухе» можно в четверг, субботу и воскресенье по 3 сентября. Билеты на сайте и в кассе цирка.