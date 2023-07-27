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Из Прикамья в ЛНР отправлена партия гуманитарного груза и бронемобилей
К формированию груза подключились неравнодушные жители, общественные объединения, коммерческие и государственные организации, в том числе ГТРК «Пермь», региональные Народный фронт, АНО «МОЛОТ» и Роскомнадзор. Также в сборе и координации работы участвовали краевые министерства и ведомства – территориальной безопасности, информационного развития и связи, образования и науки, транспорта, социального развития, Инспекция государственного жилищного надзора и т.д.
Для обеспечения жизни северодончан регион направил большой перечень техники, оборудования, предметов первой необходимости и т.д. Так, с гуманитарным конвоем направлены оргтехника (компьютеры и многофункциональные устройства) и телефоны, а также носилки, предметы личной гигиены, консервы и другие продукты питания. Роскомнадзор Пермского края и ГТРК «Пермь» направили с гуманитарным грузом мебель.
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