В отношении дома на Комсомольском проспекте, 94 вводится режим повышенной готовности

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Также принято решение о проведении инструментального детального обследования здания МКД и проведение мониторинга несущих конструкций здания не менее 6 месяцев. Помимо этого, подрядчик должен будет выработать предложения по проведению дополнительных противоаварийных мероприятий по усилению несущих конструкций дома.
Жители подъездов №1 и №2 могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда города, либо покинуть свои квартиры на время обследования, в случае, если у них есть возможность проживать в другом месте. Для предоставления маневренного фонда необходимо подать заявку в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет 223. Приём осуществляется по предварительной записи по телефону: 210-18-06.
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