В отношении дома на Комсомольском проспекте, 94 вводится режим повышенной готовности

В отношении дома на Комсомольском проспекте, 94 с 09:00 27 июля вводится режим повышенной готовности. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС из-за аварийной ситуации, связанной с техническим состоянием несущих конструкций.В ходе проведения заседания принято решение о введении с 09:00 27 июля режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края в отношении многоквартирного дома. Это предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.Также принято решение о проведении инструментального детального обследования здания МКД и проведение мониторинга несущих конструкций здания не менее 6 месяцев. Помимо этого, подрядчик должен будет выработать предложения по проведению дополнительных противоаварийных мероприятий по усилению несущих конструкций дома.Жители подъездов №1 и №2 могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда города, либо покинуть свои квартиры на время обследования, в случае, если у них есть возможность проживать в другом месте. Для предоставления маневренного фонда необходимо подать заявку в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет 223. Приём осуществляется по предварительной записи по телефону: 210-18-06.