В Перми торжественно вручили ключи от новой лесопожарной техники высокой проходимости. Два седельных тягача, которые используют для транспортировки тяжелой техники к местам тушения пожара с прицепами, а также два снегоболотохода, с помощью которых перевозят людей и груз по тем местам, где дороги нет, отправятся на вооружение в Чердынскую и Сивинскую лесопожарные станции, а также Ныробское и Гайнское авиаотделение. Машины позволят еще оперативнее приезжать на место возгорания, а значит, быстрее ликвидировать лесные пожары.Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Снегоболотоходы для нас очень важны, потому что северные территории нашего края очень труднодоступные. Благодаря этой технике мы забрасываем наших специалистов к очагам возгорания и забираем наших десантников, после того когда она ликвидируют эти пожары".В 2023 году это первое поступление лесопожарной техники. Закупили ее в рамках нацпроекта «Экология» и за счет бюджета Пермского края. Еще два седельных тягача с полуприцепами в течение года отправятся на охрану лесов в Гайны и Чайковский. Как заявлено, оснащение лесопожарных формирований современной и комфортной техникой повышенной проходимости для тушения лесных пожаров - в приоритете краевых властей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас важно, чтобы части, которые занимаются тушением лесных пожаров, были укомплектованы новым оборудованием. Будем дальше поддерживать вас. Желаем плодотворной работы. Мы всегда говорим о том, чтобы этой работы было поменьше, но в случае возникновения пожара, чтобы вы были всегда начеку".