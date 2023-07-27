В Перми торжественно вручили ключи от новой лесопожарной техники

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Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Снегоболотоходы для нас очень важны, потому что северные территории нашего края очень труднодоступные. Благодаря этой технике мы забрасываем наших специалистов к очагам возгорания и забираем наших десантников, после того когда она ликвидируют эти пожары".
В 2023 году это первое поступление лесопожарной техники. Закупили ее в рамках нацпроекта «Экология» и за счет бюджета Пермского края. Еще два седельных тягача с полуприцепами в течение года отправятся на охрану лесов в Гайны и Чайковский. Как заявлено, оснащение лесопожарных формирований современной и комфортной техникой повышенной проходимости для тушения лесных пожаров - в приоритете краевых властей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас важно, чтобы части, которые занимаются тушением лесных пожаров, были укомплектованы новым оборудованием. Будем дальше поддерживать вас. Желаем плодотворной работы. Мы всегда говорим о том, чтобы этой работы было поменьше, но в случае возникновения пожара, чтобы вы были всегда начеку".
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