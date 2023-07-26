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В отношении дома на Комсомольском проспекте, 94 вводится режим повышенной готовности →
Пермякам предлагают оценить качество работы общественного транспорта
Подобный глобальный опрос оценки качества работы пассажирского транспорта проводится впервые. В нем принимают участие пассажиры и водители всех городов России. Результаты опроса будут использоваться при составлении итогового рейтинга работы городского транспорта, а также для внесения корректировок в программы по обновлению пассажирского транспорта.
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