В селе Лобаново открылась выставка «Прикамский Агрофест – 2023»
На протяжении двух дней выставочная часть события представлена несколькими направлениями. Участники смогут увидеть современную сельскохозяйственную технику в действии. Различное оборудование для сельского хозяйства привезли порядка 50 компаний из Пермского края, Свердловской, Кировской областей, Ижевска, Нижнего Новгорода, Москвы и других регионов России. В рамках форума пройдет конкурс механизаторов, где выберут лучшего тракториста Пермского края.
«Прикамский Агрофест» – уже стал традиционной площадкой, где фермеры и агропроизводители презентуют свою продукцию, а также имеют возможность ее реализовать. При этом, в рамках события обсуждаются актуальные вопросы по развитию сельскохозяйственной отрасли, подготовки кадров, усовершенствованию мер поддержки, внедрению законопроектов. «Видим, что форум полюбился гостям и жителям Пермского края. Будем проводить его и дальше!», – сказал глава региона Дмитрий Махонин.
Также развернулась выставка животноводства и племенного дела от более 20 сельхозпредприятий. В частности, пройдет презентация лучшего поголовья молочного и мясного крупного рогатого скота, а также других сельскохозяйственных животных.
Кроме того, в рамках «Прикамского Агрофеста» запланирована насыщенная деловая программа. На площадках выставки будут обсуждаться вопросы повышения производительности труда в секторе АПК, охраны труда сотрудников, усиления мер промышленной безопасности, развития животноводства и растениеводства, реализации инвестиционных проектов и многое другое.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Кировском районе Перми планируется запустить новый автобусный маршрут
В Перми ищут владельцев трех домашних голубей
В полиции Прикамья подвели итоги первого полугодия
Александр Дическул: "Современное образование невозможно без связи с производством"
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы и сильный ветер
В Прикамье начнут обучать операторов БПЛА
В Перми начала работу школа вождения электросамокатов
В пермском отделении "Почты России" прокомментировали ситуацию, которая сложилась в большинстве отделений
Пермяк-аферист обманул 61 человека по всей России
Власти Перми и теплоэнергетики встретились с Владимиром Кормщиковым, создавшим сквер в микрорайоне Парковый
Добавить комментарий: