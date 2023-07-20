В селе Лобаново открылась выставка «Прикамский Агрофест – 2023»

Сегодня состоялось открытие Межрегиональной специализированной выставки-форума «Прикамский Агрофест – 2023». Экспозиция размещена на опытном поле Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в с. Лобаново.На протяжении двух дней выставочная часть события представлена несколькими направлениями. Участники смогут увидеть современную сельскохозяйственную технику в действии. Различное оборудование для сельского хозяйства привезли порядка 50 компаний из Пермского края, Свердловской, Кировской областей, Ижевска, Нижнего Новгорода, Москвы и других регионов России. В рамках форума пройдет конкурс механизаторов, где выберут лучшего тракториста Пермского края.«Прикамский Агрофест» – уже стал традиционной площадкой, где фермеры и агропроизводители презентуют свою продукцию, а также имеют возможность ее реализовать. При этом, в рамках события обсуждаются актуальные вопросы по развитию сельскохозяйственной отрасли, подготовки кадров, усовершенствованию мер поддержки, внедрению законопроектов. «Видим, что форум полюбился гостям и жителям Пермского края. Будем проводить его и дальше!», – сказал глава региона Дмитрий Махонин.Также развернулась выставка животноводства и племенного дела от более 20 сельхозпредприятий. В частности, пройдет презентация лучшего поголовья молочного и мясного крупного рогатого скота, а также других сельскохозяйственных животных.Кроме того, в рамках «Прикамского Агрофеста» запланирована насыщенная деловая программа. На площадках выставки будут обсуждаться вопросы повышения производительности труда в секторе АПК, охраны труда сотрудников, усиления мер промышленной безопасности, развития животноводства и растениеводства, реализации инвестиционных проектов и многое другое.