В Перми ищут владельцев трех домашних голубей

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← В полиции Прикамья подвели итоги первого полугодия
В Кировском районе Перми планируется запустить новый автобусный маршрут →
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02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
31.03.2023 в 17:00
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В Прикамье начнут обучать операторов БПЛА
В Перми начала работу школа вождения электросамокатов
В пермском отделении "Почты России" прокомментировали ситуацию, которая сложилась в большинстве отделений
Пермяк-аферист обманул 61 человека по всей России
Власти Перми и теплоэнергетики встретились с Владимиром Кормщиковым, создавшим сквер в микрорайоне Парковый
Из Пермского края с начала года за границу вывезено 224 собаки и кошки
Прокуратура проведет прием граждан по соблюдению прав детей на отдых и оздоровление
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