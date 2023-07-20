В Кировском районе Перми планируется запустить новый автобусный маршрут

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили о планах по запуску нового маршрута в Кировском районе. Новый автобусный маршрут №66 позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Налимиха.Маршрут планируется запустить от остановки «Улица Светлогорская» с остановками в любом разрешённом ПДД месте. В качестве конечной точки маршрута рассматривается перекресток улиц Налимихинской и Грушевой, где планируется обустроить площадку для разворота. На линии будут курсировать два автобуса малого класса с пиковым интервалом около 20 минут. Дата запуска маршрута будет определена после строительства разворотной площадки и разработки необходимой документации.В ведомстве поясняют, что несмотря на малый класс автобусов, они не будут являться маршрутными такси. Пассажиры смогут воспользоваться всеми видами проездных, а также оплатить проезд наличными, транспортной или банковской картой по обычному городскому тарифу.