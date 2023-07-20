В полиции Прикамья подвели итоги первого полугодия

В ГУ МВД России по Пермскому краю прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 1-е полугодие 2023 года.Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов отметил, что по итогам анализируемого периода на 16,1 % снизилось количество убийств, на 17,3 % фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 9,8 % изнасилований, на 7,6 % краж, в том числе на 21,2 % краж из квартир и краж транспортных средств на 17,9 %. При этом сохранилась 100%-ная раскрываемость изнасилований, убийств, разбойных нападений. Также раскрыто 840 (+31,3%) преступлений прошлых лет, в том числе 164 (+16,3%) – тяжких и особо тяжких.По итогам работы за январь-июнь 2023 года на территории Пермского края зарегистрированы 2122 преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота изъяты более 583 кг наркотических средств.За отчетный период на территории Пермского края зарегистрировано 871 дорожно-транспортное происшествие,в результате которого 87 человек погибли и 1084 получили ранения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних участников дорожного движения в возрасте до 16 лет зарегистрировано 139 ДТП, в результате которых 2 детей погибли и 150 получили ранения различной степени тяжести. По вине водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 108 ДТП (+25,6%), в результате которых 24 человека погибли и 164получили ранения различной степени тяжести.