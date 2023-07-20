В Прикамье начнут обучать операторов БПЛА

Краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям включил программу обучения первоначальной подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в перечень образовательных дисциплин. Ранее такое поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Программа обучения проводится за счет внебюджетных источников финансирования, длится 5 дней и состоит из пяти учебных блоков, в которой чередуются теория и практика с отработкой будущих операторов БПЛА практических навыков для эффективного усвоения полученных знаний."В Верхней Курье на базе краевого учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошла демонстрация программы обучения первоначальной подготовки операторов БПЛА. В ходе мероприятия была продемонстрирована работа с квадракоптерами, навигация в условиях применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), цифровая картография, система подвеса и сброса, а также действия по радиоэлектронному подавлению дронов", - рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.Как сообщили в ведомстве, планируется, что в первую очередь обучение будут проходить действующие военнослужащие и добровольцы отправляющиеся в зону проведения специальной военной операции, а также представители правоохранительных органов.