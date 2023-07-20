← В Прикамье начнут обучать операторов БПЛА
Александр Дическул: "Современное образование невозможно без связи с производством" →
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы и сильный ветер
Во время грозы рекомендуется воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении. Находясь на улице не прятаться под высокими деревьями. Стараться не находиться вблизи линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье начнут обучать операторов БПЛА
В Перми начала работу школа вождения электросамокатов
В пермском отделении "Почты России" прокомментировали ситуацию, которая сложилась в большинстве отделений
Пермяк-аферист обманул 61 человека по всей России
Власти Перми и теплоэнергетики встретились с Владимиром Кормщиковым, создавшим сквер в микрорайоне Парковый
Из Пермского края с начала года за границу вывезено 224 собаки и кошки
Прокуратура проведет прием граждан по соблюдению прав детей на отдых и оздоровление
В Перми открылась ярмарка Ивановского текстиля
На Волге села на мель баржа из Соликамска
На дне Камы обнаружили старинный колесный пароход
Добавить комментарий: