В Перми начала работу школа вождения электросамокатов

20 и 21 июля на площади у Пермского академического Театра-Театра каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов и познакомиться с устройством и возможностями самокатов.Курс сочетает в себе теоретическую и практическую часть. Всем желающим расскажут о том, как устроен самокат, а также о том, как передвигаться на нем так, чтобы не нарушать правила, не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения и не провоцировать возникновение дорожно-транспортных происшествий. После теоретической части будет проведена тестовая поездка на самокате по специально обустроенной территории с имитацией условий городского движения. Под присмотром опытного инструктора можно будет получить практический опыт поездки на самокате.Обучение проводится бесплатно для всех желающих без предварительной записи и регистрации. Школа будет работать в течение двух дней с 10:00 до 20:00.