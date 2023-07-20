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В Перми начала работу школа вождения электросамокатов
Курс сочетает в себе теоретическую и практическую часть. Всем желающим расскажут о том, как устроен самокат, а также о том, как передвигаться на нем так, чтобы не нарушать правила, не доставлять дискомфорт другим участникам дорожного движения и не провоцировать возникновение дорожно-транспортных происшествий. После теоретической части будет проведена тестовая поездка на самокате по специально обустроенной территории с имитацией условий городского движения. Под присмотром опытного инструктора можно будет получить практический опыт поездки на самокате.
Обучение проводится бесплатно для всех желающих без предварительной записи и регистрации. Школа будет работать в течение двух дней с 10:00 до 20:00.
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