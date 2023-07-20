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В пермском отделении "Почты России" прокомментировали ситуацию, которая сложилась в большинстве отделений

В пермском отделении "Почты России" прокомментировали ситуацию, которая сложилась в большинстве отделений. Они теперь работают по сокращенному графику. Люди жалуются на гигантские очереди. Чтобы получить посылку или заказное письмо, нужно ждать по несколько часов. Например, на Норильской, 7 или на Мира, 104 народу столько, что многие вынуждены стоять на улице. В Кондратово же и вовсе отделение закрыто. Причина везде одна - отсутствие операторов. Просто некому работать.
Ирина Ковбасюк, пресс-секретарь УФПС Пермского края: "Мы приносим извинения нашим клиентам. Это временная ситуация, которая связана с тем, что часть сотрудников Почты сейчас находятся в отпусках и на больничных. Кроме того, в некоторых почтовых отделениях Перми есть некомплект. Такие отделения мы временно переводим на сокращённый режим работы. При этом мы ни в коем случае не оставляем наших клиентов без почтовых услуг и не закрываем отделения. Сотрудники почты продолжают обслуживать жителей на дому - доставляют корреспонденцию, пенсии и пособия, газеты и журналы. Мы понимаем важность социальной функции почты. Почтовые отделения сразу возобновят работу в обычном режиме, как только мы укомплектуем их штат".

Опубликовано: 20.07.2023 в 11:10 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермяк-аферист обманул 61 человека по всей России

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