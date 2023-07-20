Пермяк-аферист обманул 61 человека по всей России

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В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек в одной из социальных сетей делал рассылку подписчикам из разных городов России с предложением дополнительного заработка. Желающим, в числе которых были его знакомые и случайные люди, он предлагал оформить на свое имя договор займа, большую часть денежных средств перевести ему, а остальные деньги оставить себе в качестве дохода. Со своей стороны пермяк обещал, что будет погашать кредиты в установленный срок.
"Чтобы завлечь граждан в свою мошенническую схему, фигурант представлялся предпринимателем с многолетним опытом работы в сфере получения прибыли за счет оборота микрозаймов. Поверив мошеннику, потерпевшие переводили ему денежные средства. Суммы зачислений варьировались от 50 до 200 тысяч рублей. Когда подходил срок погашения займов, молодой человек переставал выходить на связь, денежные средства в банки не перечислял и не закрывал долги обманутых граждан", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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