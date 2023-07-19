Власти Перми и теплоэнергетики встретились с Владимиром Кормщиковым, создавшим сквер в микрорайоне Парковый. В ходе встречи глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин обсудил с Владимиром Кормщиковым места на территории сквера, куда перенесут скамейки, оставшиеся в зоне тепловых сетей.Напомним, под участком, где пенсионер Владимир Кормщиков по своей инициативе в течение многих лет благоустраивал территорию и разбил сквер, проходят тепловые сети. Ранее ПАО «Т Плюс» обратилось в суд с требованием к администрации Перми устранить препятствия в пользовании тепловыми сетями. На прошлой неделе детская и спортивная площадки были перенесены на другое место в пределах сквера. Сейчас осталось передвинуть отдельные конструкции и часть скамеек. Эти работы будут выполняться под наблюдением Владимира Кормщикова.Кроме того, администрация Дзержинского района обсудила с сетевиками необходимость скорейшего восстановления благоустройства в месте проведения раскопки – здесь появится газон. Подрядчик администрации района восстановит резиновое покрытие в местах, откуда перенесли элементы детской площадки и тренажёры."Районные власти понимают важность этого сквера для микрорайона и высоко ценят труд Владимира Михайловича. Постараемся до конца августа – начала сентября все работы завершить", – сказал глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.