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Власти Перми и теплоэнергетики встретились с Владимиром Кормщиковым, создавшим сквер в микрорайоне Парковый
Напомним, под участком, где пенсионер Владимир Кормщиков по своей инициативе в течение многих лет благоустраивал территорию и разбил сквер, проходят тепловые сети. Ранее ПАО «Т Плюс» обратилось в суд с требованием к администрации Перми устранить препятствия в пользовании тепловыми сетями. На прошлой неделе детская и спортивная площадки были перенесены на другое место в пределах сквера. Сейчас осталось передвинуть отдельные конструкции и часть скамеек. Эти работы будут выполняться под наблюдением Владимира Кормщикова.
Кроме того, администрация Дзержинского района обсудила с сетевиками необходимость скорейшего восстановления благоустройства в месте проведения раскопки – здесь появится газон. Подрядчик администрации района восстановит резиновое покрытие в местах, откуда перенесли элементы детской площадки и тренажёры.
"Районные власти понимают важность этого сквера для микрорайона и высоко ценят труд Владимира Михайловича. Постараемся до конца августа – начала сентября все работы завершить", – сказал глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.
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