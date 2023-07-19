Из Пермского края с начала года за границу вывезено 224 собаки и кошки

За первое полугодие 2023 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на территории Пермского края было оформлено 333 ветеринарных сертификата на некоммерческий вывоз животных-компаньонов. Всего с территории Пермского края вывезено 134 собаки и 90 кошек для путешествия за рубеж и для их переезда со своими владельцами на новое место жительства.Животные вывезены в следующие страны: Абхазия, Австрия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Киргизия, Кипр, Кыргызстан, Литва, Малайзия, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Сербия, США, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Черногория.Для оформления ветеринарного сертификата владельцу животного необходимо обратиться в территориальное Управление Россельхознадзора и представить следующие документы:- международный ветеринарный паспорт животного с отметками о проведенных вакцинациях животного, согласно международным ветеринарным требованиям, датой вакцинации, серией и номером вакцины, а также с отметкой о проведенной дегельминтизации;- номер микрочипа или клейма животного;- ветеринарное свидетельство формы № 1, которое оформляется в районной станции по борьбе с болезнями животных в информационной системе «Меркурий».