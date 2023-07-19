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Власти Перми и теплоэнергетики встретились с Владимиром Кормщиковым, создавшим сквер в микрорайоне Парковый →
Из Пермского края с начала года за границу вывезено 224 собаки и кошки
Животные вывезены в следующие страны: Абхазия, Австрия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Киргизия, Кипр, Кыргызстан, Литва, Малайзия, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Сербия, США, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Черногория.
Для оформления ветеринарного сертификата владельцу животного необходимо обратиться в территориальное Управление Россельхознадзора и представить следующие документы:
- международный ветеринарный паспорт животного с отметками о проведенных вакцинациях животного, согласно международным ветеринарным требованиям, датой вакцинации, серией и номером вакцины, а также с отметкой о проведенной дегельминтизации;
- номер микрочипа или клейма животного;
- ветеринарное свидетельство формы № 1, которое оформляется в районной станции по борьбе с болезнями животных в информационной системе «Меркурий».
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