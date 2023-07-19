Прокуратура проведет прием граждан по соблюдению прав детей на отдых и оздоровление

20 июля прокуратура Пермского края проведет тематический прием граждан по вопросам летнего отдыха и оздоровления детей. Желающие граждане могут обратиться в краевое надзорное ведомство с вопросами об организации летней оздоровительной кампании 2023 года, обеспечения безопасности несовершеннолетних в период их нахождения в лагерях и иных организациях в период каникул, предоставления различных услуг, связанных с отдыхом и оздоровлением, а также сообщить о бездействии или нарушениях лиц, ответственных за детский отдых и прочее.Прием будет осуществляться с 9 час до 18 час. (перерыв на обед с 13 до 14) по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 60, каб. 101. По всем возникающим в связи с приемом вопросам необходимо обращаться в прокуратуру края по телефону 8/342/217-53-08 (для справок).