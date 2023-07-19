← В Перми открылась ярмарка Ивановского текстиля
Из Пермского края с начала года за границу вывезено 224 собаки и кошки →
Прокуратура проведет прием граждан по соблюдению прав детей на отдых и оздоровление
Прием будет осуществляться с 9 час до 18 час. (перерыв на обед с 13 до 14) по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 60, каб. 101. По всем возникающим в связи с приемом вопросам необходимо обращаться в прокуратуру края по телефону 8/342/217-53-08 (для справок).
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